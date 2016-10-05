Добрый день.

Требуются доработки сайта на CakePHP3. Сайт по адресу prntscr.com/cl1yhx

Пример доработок:

Необходимо допилить функционал обратной связи при заказе товаров.

Как сейчас выглядит заказ клиента по почте админа prntscr.com/ck6c28

Нужно:

1. Чтобы отображались все заказанные товары с выбранными параметрами и добавленная комплектация – построчно (пример во вложении)

2. Для товаров указывались выбранные параметры prntscr.com/ck6djh

3. Все поля заполнялись данными на русском языке в соответствии с тем, что указал клиент: prntscr.com/ck6fg2

4. ФИО отправляется некорректно: prntscr.com/ck6fve, prntscr.com/ck6g4f

Прошу указать стоимость часа работы и какое количество времени потребуется конкретно на эту задачу.

Это не единственная задача, требуется ряд доработок.