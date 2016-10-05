Нужно насайт [url=http://sibtrans.su/]http://sibtrans.su/[/url] поставить кнопку ватсап. Должно работатьследующим образом: человек заходит на мобильную версию сайта, видит кнопку ватсапа, нажимает ее и переходя в ватсап на своем мобильном устройстве пишет сообщение. Номер получателя ватсапа администратора сайта в адресе ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Требуются доработки сайта на CakePHP3. Сайт по адресу prntscr.com/cl1yhx
Пример доработок:
Необходимо допилить функционал обратной связи при заказе товаров.
Как сейчас выглядит заказ клиента по почте админа prntscr.com/ck6c28
Нужно:
1. Чтобы отображались все заказанные товары с выбранными параметрами и добавленная комплектация – построчно (пример во вложении)
2. Для товаров указывались выбранные параметры prntscr.com/ck6djh
3. Все поля заполнялись данными на русском языке в соответствии с тем, что указал клиент: prntscr.com/ck6fg2
4. ФИО отправляется некорректно: prntscr.com/ck6fve, prntscr.com/ck6g4f
Прошу указать стоимость часа работы и какое количество времени потребуется конкретно на эту задачу.
Это не единственная задача, требуется ряд доработок.
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