Доработки сайта на CakePHP3

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки136 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.  

Требуются доработки сайта на CakePHP3. Сайт по адресу prntscr.com/cl1yhx  

Пример доработок:  

Необходимо допилить функционал обратной связи при заказе товаров.  

Как сейчас выглядит заказ клиента по почте админа prntscr.com/ck6c28  

Нужно:  

1. Чтобы отображались все заказанные товары с выбранными параметрами и добавленная комплектация – построчно (пример во вложении) 

2. Для товаров указывались выбранные параметры prntscr.com/ck6djh  

3. Все поля заполнялись данными на русском языке в соответствии с тем, что указал клиент: prntscr.com/ck6fg2  

4. ФИО отправляется некорректно: prntscr.com/ck6fve, prntscr.com/ck6g4f  

Прошу указать стоимость часа работы и какое количество времени потребуется конкретно на эту задачу.  

Это не единственная задача, требуется ряд доработок.

PHP
7 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Нужно ватсап прикрутить на сайт

    Нужно насайт [url=http://sibtrans.su/]http://sibtrans.su/[/url]  поставить кнопку ватсап. Должно работатьследующим образом: человек заходит на мобильную версию сайта, видит кнопку ватсапа, нажимает ее и переходя в ватсап на своем мобильном устройстве пишет сообщение. Номер получателя ватсапа администратора сайта в адресе ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработки на сайт на движке Битрикс, Редакция Старт

    Провести ряд доработок на сайте (расписаны в отдельном ТЗ). Среди заданий основные - это: вынос свойств элементов на детальную страницу, создание шаблона бронирования гостиницы, исправить вывод времени на анонсной странице

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вертикальное меню аккордеон на jquery для сайта WordPress

    $15

    Здравствуйте.  Необходимо сделать меню аккордеон на jquery для сайта WordPress без плагинов.  Меню должно работать со стандартным функционалом WordPress.  Есть произвольные меню, они будут вызываться через php на нужных страницах. В стандартной админке меню WordPress добавляем пункты меню, ...

    WordPressjQuery
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поправить корзину на самописном сайте

    Сайт самопис php Zend Framework Недавно после обновления API Новой Почты упала корзина. Выдает ошибку 404 при оформлении заказа. Необходимо удалить API Новой Почты, так как все равно не пользуемся. Вместо этого в корзине добавить один выпадающий список ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Корректировка на сайте (Wordpress)

    Есть сайт - http://artbaget-opt.com.ua/ когда заходим в какой-то из разделов например http://artbaget-opt.com.ua/katalog-produkcii/fotoramki/ необходимо чтобы у этого раздела была ссылка БЕЗ katalog-produkcii (http://artbaget-opt.com.ua/fotoramki/). Тоесть со всех ссылок нужно это убрать. Но в меню есть раздел каталог продукции (http://artbaget-opt.com.ua/katalog-produkcii/) ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен человек для работы с Drupal 7

    Добрый день, требуется человек для выполнения следующей работы: нужно реализовать расчет оплаты (например: 1000 шт. золота стоит 11 рублей, но при покупке 12 шт. сумма должна стать 0,132 руб.) Визуально можно посмотреть на прикрепленных картинках. ...

    Drupal
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка функций API на joomla

    В настоящий момент уже реализовано несколько функций, но необходима помощь в разработке API ещё нескольких функций для синхронизации контента и операций в системе сайт-приложение. Список функций:  AddEatToBasket.html  Auth.html (реализовано в приложении)  Book.html  ClearBasket.html  GetBasket.html  GetOrderInfo.html  GetOrderPrice.html  LoadBasketFromOrder.html  Order.html  Pay.html  Reg.html  RemoveEatFromBasket.html  RemoveEatItemFromBasket.html  SendReport.html  Более подробное описание функций – в приложенном ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад