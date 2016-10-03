Разработка функций API на joomla

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки101 просмотр
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В настоящий момент уже реализовано несколько функций, но необходима помощь в разработке API ещё нескольких функций для синхронизации контента и операций в системе сайт-приложение. Список функций: 

AddEatToBasket.html 

Auth.html (реализовано в приложении) 

Book.html 

ClearBasket.html 

GetBasket.html 

GetOrderInfo.html 

GetOrderPrice.html 

LoadBasketFromOrder.html 

Order.html 

Pay.html 

Reg.html 

RemoveEatFromBasket.html 

RemoveEatItemFromBasket.html 

SendReport.html 

Более подробное описание функций – в приложенном архиве (каждый файл открывать браузером и смотреть исходный код). 

Сайт написал на joomla. Работа срочная! 

Joomla
7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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