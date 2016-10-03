Программирование Wordpress + WooCommerce

нужно сделать не совсем стандартную страницу оформления заказа

Нужен только программинг, без верстки

на странице корзины(она уже спрограммирована) при клике processed to checkout мы должны попасть на страницу identify,там

пользователь либо авторизуется либо переходит на странцу создания аккаунта,после авторизации он должен

попасть на страницу payment,если вы прочитали описании задачи,напишите в заявке слово - Ахиллес, после успешной оплаты на страницу success congrats!

Сколько времени это займет и какая будет цена?