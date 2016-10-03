Программирование Wordpress + WooCommerce

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка136 просмотров
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нужно сделать не совсем стандартную страницу оформления заказа

Нужен только программинг, без верстки

на странице корзины(она уже спрограммирована) при клике processed to checkout мы должны попасть на страницу identify,там

 пользователь либо авторизуется либо переходит на странцу создания аккаунта,после авторизации он должен

попасть на страницу payment,если вы прочитали описании задачи,напишите в заявке слово - Ахиллес, после успешной оплаты на страницу success congrats!

Сколько времени это займет и какая будет цена?

WordPressWooCommerce
7 лет назад
sergei2015
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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