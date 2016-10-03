Программирование Wordpress + WooCommerce

Сайт [url=http://www.yugpatent.ru/]http://www.yugpatent.ru/[/url] CMS joomla 1) Нужно поправить проверить кросбраузерность и если есть проблемы - устранить их 2) Тест Google PageSpeed должен проходит по зелёным отметкам на мобильной и пк версиях 3) В статьях(пример [url=http://www.yugpatent.ru/statii/news/ugolovnoe-delo-o-narushenii-avtorskikh-prav-vozbuzhdeno-v-vyselkovskom-rajone-krasnodarskogo-kraya]http://www.yugpatent.ru/statii/news/ugolovnoe-delo-o-narushenii-avtorskikh-prav-vozbuzhdeno-v-vyselkovskom-rajone-krasnodarskogo-kraya[/url]) настроить блок "Читайте еще". Пример модуля, который можно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно сделать не совсем стандартную страницу оформления заказа
Нужен только программинг, без верстки
на странице корзины(она уже спрограммирована) при клике processed to checkout мы должны попасть на страницу identify,там
пользователь либо авторизуется либо переходит на странцу создания аккаунта,после авторизации он должен
попасть на страницу payment,если вы прочитали описании задачи,напишите в заявке слово - Ахиллес, после успешной оплаты на страницу success congrats!
Сколько времени это займет и какая будет цена?
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