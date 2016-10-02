Найти уязвимость в файловом менеджере

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки144 просмотра
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Есть конструктор вап сайтов все там отлично вот в файловом менеджере есть уязвимость которою не могу найти.

Файловом менеджере писал с нуля и я хорошо знаюсь в php вот не могу понять где я допустил уязвимость.

Если кто то согласится найти уязвимость я хорошо оплачу вашу услугу.

После найденной уязвимости понадобится помощь в закрытии уязвимости и консультации.

Автологин в панель редактирования напишу в почту.

7 лет назад
wap3gp
Иван 
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
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