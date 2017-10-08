Скрипт торгового робота

Веб-программированиеЗавершен5 заявок320 просмотров
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Необходимо написать скрипт простого торгового робота для определённого сайта.

Интерактивность и собственно режим торговли не предполагаются, в задачу робота входит периодическое (по скрипту) отслеживание рынка (парсинг страницы с предложениями) и изменение собственного ценового предложения на этой же странице  с помощью существующего API на основании полученных данных.

Возможные средства разработки - PHP (предпочтительно), Python, JavaScript, Java, Perl

Жду предложений с ориентировочными ценами и сроками

7 лет назад
Igvet
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
AiosS
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад
$50
1 день
Быстро , недорого, неплохо
Все отлично
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