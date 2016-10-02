Разработка сайта

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок201 просмотр
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По типу сайтов http://ant-logistics.com/

https://123route.ru/

Договор на разработку будет заключен после утверждения спецификации требований. Оплата по факту выполнения этапов работ.

В предложении указать: сроки разработки, предполагаемые языки разработки системы

7 лет назад
rabtsevby
41 годБеларусь
8 лет в сервисе
Был
4 года назад