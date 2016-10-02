Разработка сайта

Здравствуйте, для тех кто быстро работает и понимает API
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По типу сайтов http://ant-logistics.com/
Договор на разработку будет заключен после утверждения спецификации требований. Оплата по факту выполнения этапов работ.
В предложении указать: сроки разработки, предполагаемые языки разработки системы
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