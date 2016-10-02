Оптимизировать загрузку плеера, сайта на DLE

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки135 просмотров
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нужно оптимизировать загрузку плеера для сериалов и тв-шоу на сайте, goo.gl/TDs0GK очень долго, с начала загружается старый плеер, потом только новый, и то не всегда, за это время пользователь может уйти со страницы.

7 лет назад
artbyk
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад