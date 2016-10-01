Нужно запрограммировать простой слайдер

Интернет магазин стоит на wordpress. В данный момент стоит Robokassa. Хотим сменить её на comepay. Проблема в том, что у comepay есть плагин на wordpress только под woocommerce, а у нас стоит jigoshop
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, нужно сделать такой слайдер( самый первый он не активен пока только верстка) http://ct44316.tmweb.ru/second/ впринципе простой вертикальный таб
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