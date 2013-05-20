Конвертирование HTML в PDF

Добрый день.

Необходимо сделать на сервере конвертацию html страницы в pdf файл с сохранением всех стилей и шрифтов.

Есть сверстанная страница и ее точь в точь надо конвертировать в pdf. и есть фоновое изображение пропсианное стилями.

Данные в pdf будут динамичными, то есть обработчик(скрипт) должен уметь принимать данные

Обязательно указывайте цену и сроки.