Конвертирование HTML в PDF

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок163 просмотра
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Добрый день.

Необходимо сделать на сервере конвертацию html страницы в pdf файл с сохранением всех стилей и шрифтов.

Есть сверстанная страница и ее точь в точь надо конвертировать в pdf. и есть фоновое изображение пропсианное стилями.

Данные в pdf будут динамичными, то есть обработчик(скрипт) должен уметь принимать данные

Обязательно указывайте цену и сроки.

HTML
7 лет назад
BratovZhora
44 годаСША
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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