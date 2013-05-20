Фронтендщик - работа над веб-приложением а-ля кинопоиск

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Что за работа

- Веб приложение - это сайт с фильмами, а-ля кинопоиск, только гораздо проще. Нужно будет переделать интерфейс (эскизы будут), исправить некоторые существующие баги. Приложение покажем и расскажем на собеседовании.

Почему с нами классно работать

- Мы не какие-то мутные заказчики, мы такие же разработчики, как и вы. Ставим задачу нормально, не парим мозг пустыми разговорами.

- У нас мало времени, поэтому мы не будем зря расходовать ваше.

- Мы нацелены на качество кода, процесса работы и конечного продукта.

- Поэтому у нас есть инфраструктура и выстроен процесс - continuous integration (Teamcity), автодеплой на тестовый сервер, багтрекер. Всё как надо.

- Поэтому у нас вы сможете научиться правильному процессу разработки. Или получать удовольствие от него, если вы уже всё это умеете.

- У нас разумные дедлайны, и мы всегда их согласовываем с вами.

- Мы - Ланнистеры, всегда платим свои долги. Без задержек.

- У нас есть код ревью - обучение (и время, потраченное на ревью - оплачивается!)

Требования к квалификации.

- Нам нужен миддл или выше. Опыт от 2 лет.

- jQuery, Angular, Bootstrap, Git.

- В начале своего ответа напишите Я не бот.

- Понимание технического несложного английского (писать/говорить не нужно)

Что нужно от вас

- Работать удалённо в команде (общение по емейлу и скайпу, в Github, в редких случаях, когда прям срочняк - по телефону)

- Быть на связи (в скайпе), отвечать оперативно.

- Делать что вы пообещали и когда пообещали.

Кто мы и какая у нас цель

- Мы распределённая команда профессионалов, создающих качественные продукты. Наша цель - работать на таком уровне, чтобы заказчики к нам возвращались и рекомендовали нас другим.

Напишите

- Свой часовой пояс

- Какие у вас часы присутствия

- Стоимость часа работы

- Сколько часов в день можете работать (мин и макс).

Если есть вопросы – задавайте. Спасибо.