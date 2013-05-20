Добрый день! Необходимо развернуть шаблон opencart: http://www.templatemonster.com/ru/demo/54954.html Сделать некторые правки: 1) Поставить дополнение - покупка в 1 клик. 2) Сделать правки в текстах, которые невозможно сделать через админку (банера, надписи на главной) 3) Скрыть не нужные страницы 4) Создать нужные разделы (если это ...
Фронтендщик - работа над веб-приложением а-ля кинопоиск
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Спамеров, не читающих объявление, блокирую сразу.
Что за работа
- Веб приложение - это сайт с фильмами, а-ля кинопоиск, только гораздо проще. Нужно будет переделать интерфейс (эскизы будут), исправить некоторые существующие баги. Приложение покажем и расскажем на собеседовании.
Почему с нами классно работать
- Мы не какие-то мутные заказчики, мы такие же разработчики, как и вы. Ставим задачу нормально, не парим мозг пустыми разговорами.
- У нас мало времени, поэтому мы не будем зря расходовать ваше.
- Мы нацелены на качество кода, процесса работы и конечного продукта.
- Поэтому у нас есть инфраструктура и выстроен процесс - continuous integration (Teamcity), автодеплой на тестовый сервер, багтрекер. Всё как надо.
- Поэтому у нас вы сможете научиться правильному процессу разработки. Или получать удовольствие от него, если вы уже всё это умеете.
- У нас разумные дедлайны, и мы всегда их согласовываем с вами.
- Мы - Ланнистеры, всегда платим свои долги. Без задержек.
- У нас есть код ревью - обучение (и время, потраченное на ревью - оплачивается!)
Требования к квалификации.
- Нам нужен миддл или выше. Опыт от 2 лет.
- jQuery, Angular, Bootstrap, Git.
- В начале своего ответа напишите Я не бот.
- Понимание технического несложного английского (писать/говорить не нужно)
Что нужно от вас
- Работать удалённо в команде (общение по емейлу и скайпу, в Github, в редких случаях, когда прям срочняк - по телефону)
- Быть на связи (в скайпе), отвечать оперативно.
- Делать что вы пообещали и когда пообещали.
Кто мы и какая у нас цель
- Мы распределённая команда профессионалов, создающих качественные продукты. Наша цель - работать на таком уровне, чтобы заказчики к нам возвращались и рекомендовали нас другим.
Напишите
- Свой часовой пояс
- Какие у вас часы присутствия
- Стоимость часа работы
- Сколько часов в день можете работать (мин и макс).
Если есть вопросы – задавайте. Спасибо.
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