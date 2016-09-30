Развернуть шаблон opencart + Некоторые правки.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки188 просмотров
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Добрый день!

Необходимо развернуть шаблон opencart: 

http://www.templatemonster.com/ru/demo/54954.html

Сделать некторые правки:

1) Поставить дополнение -  покупка в 1 клик. 

2) Сделать правки в текстах, которые невозможно сделать через админку (банера, надписи на главной)

3) Скрыть не нужные страницы

4) Создать нужные разделы (если это невозможно править в админке)

5) Настроить нужные фильтры

6) Добавить текстовые блоки в разделах и подразделах. 

OpenCart
7 лет назад
o_shcherb
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
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