Создать слайдер на джумле

У нас есть небольшая работа для знающих wp-admin. Задача: Нужно настроить данный сайт http://da.indsd.com/ по шаблону приведенному ниже по ссылке https://themeforest.net/item/maxazine-news-magazine-blog-wordpress-theme/14051029 пример, что должны получить на выходе тут http://wp.rivertheme.com/ri-maxazine/ Информация: Шаблон уже куплен, все необходимые файлы будут предоставлены исполнителю, с паролями к админке ...