Всплывающее окно с подпиской на Facebook

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки139 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать простое попап окно.где будет возможность подписаться на страничку, при этом окно должно показываться только тем, кто еще не подписан. Скорее всего потребуется знание api facebook. 

7 лет назад
vladislav-gusar
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад