JS не подгружается. Drupal

Проблема: когда заходим на сайт www_plastkonstruktor_kz сайт некорректно отображается, шапка сайта и боковое меню каталога не грузиться. После обновления страницы все становится на свои места. (Во вложении есть 2 скрина: как при входе , и после обновления страницы) . Раньше такого не было. Возможные причины: JS не подгружается. Сайт на Drupal

Задача: устранить данную проблему.