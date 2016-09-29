Необходимо создать интернет-проекты

Нужно: • PHP/JS-программирование; • Разработка, проектирование БД; • Верстка; • Обработка контента и автоматизация размещения на сайтах; • Поддержка работоспособности и оптимизация разработанных решений; • Оптимизация кода сайта под нужды SEO и других смежных специалистов; Требования: • Умение создавать сайты с нуля. Вёрстка и программирование динамичных систем; Опыт вёрстки сложных макетов (кроссбраузерность). • Знание необходимых в работе технологий и языков программирования (HTML, CSS, XML, PHP, MySQL, JavaScript, JQuery); • Умение взаимодействовать с хостингом: панель управления, DNS, домены, phpMyAdmin и т.д.; • Интеграция/привязка социальных сетей в особенности Facebook и twitter; • Умение анализировать большие объемы информации; • Умение разбираться в чужом коде и документировать свой; • Умение писать качественный код, который удовлетворяет требованиям высоконагруженных проектов; • Умение точно оценивать сроки реализации задач; • Английский язык на уровне чтения технической документации. • Знание других языков программирования будет дополнительным преимуществом;