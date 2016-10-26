Доработка сайта, очистка, CMS - WordPress

$90
Веб-программированиеЗавершен5 заявок200 просмотров
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Добрый день! 

Необходимо внести доработки изложенные в файле: 

https://docs.google.com/document/d/1-iFuBkYjh4WAlSnrG0cmCSxMsFHZb-2Mc95E5yhGfBY/edit?usp=sharing

Оплата по факту либо БС.

В рамках работы могут быть доработки на 5-10%

Исполнитель несет ответственность за регрессии сайта

WordPress
7 лет назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 дней назад
Выбранный исполнитель
bloodman108
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$90
4 дня
Отличный исполнитель. Задние выполнил качественно и в срок, быстрая коммуникация. Буду обращаться еще. Рекомендую, как опытного профессионала.
Отличный заказчик. Четкое понимание что необходимо сделать, подробно составленное ТЗ, оперативная коммуникация в любое время дня и ночи. С оплатами никаких проблем нету, всегда все четко и как было оговорено. Вообщем отличный заказчик, рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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