Доработка сайта, очистка, CMS - WordPress

Perl — программист Требования: 1) Perl 5, Mojolicious, DBIx::Class, Gearman, Starman 2) html5, Jquery, Bootstrap Понимание работы: nginx, postfix, websocket
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Добрый день!
Необходимо внести доработки изложенные в файле:
https://docs.google.com/document/d/1-iFuBkYjh4WAlSnrG0cmCSxMsFHZb-2Mc95E5yhGfBY/edit?usp=sharing
Оплата по факту либо БС.
В рамках работы могут быть доработки на 5-10%
Исполнитель несет ответственность за регрессии сайта
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