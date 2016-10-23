Убрать надпись внизу сайта

Веб-программированиеЗавершен17 заявок225 просмотров
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http://novtim.com.ua/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/

в нижней части сайта над надписью Novtim 2015  появилась спам-надпись, необходимо ее убрать

движок сайта wordpress

7 лет назад
a_aitishnik
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
alexbrk77
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$7
1 день
Александр ответственный исполнитель! Сделал все крайне оперативно. Рекомендую.
Отличный заказчик. Никаких проблем с оплатой, чётко поставленная задача и приятное общение. Рекомендую!
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