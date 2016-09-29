Веб-мастер

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки137 просмотров
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Всем доброго времени суток. 

Нужно настроить интеграцию между сайтом - roistat (сквозная аналитика) - amo crm.

Есть все необходимые инструкции, часть всей интеграции уже работает но нужно доработать.

Если есть опыт в интеграции именно этих сервисов - будет только плюсом, для быстрой связи скидывайте страницу вк - обсудим более подробно.

7 лет назад
prixodckoe
Приходько 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад