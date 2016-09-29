Веб-мастер

нужна доработка отдельных компонентов сайта объявлений 152info.ru (работа с PHP) и работа смикроразметкой сайта под Яндекс. ТЗ подробное во вложении в Word (бо иллюстрировано), на вопросы отвечу :) Хотелось бы для определиться услышать сроки, цены ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго времени суток.
Нужно настроить интеграцию между сайтом - roistat (сквозная аналитика) - amo crm.
Есть все необходимые инструкции, часть всей интеграции уже работает но нужно доработать.
Если есть опыт в интеграции именно этих сервисов - будет только плюсом, для быстрой связи скидывайте страницу вк - обсудим более подробно.
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