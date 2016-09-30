Доработка PHP + микроразметка для сайта объявлений

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок165 просмотров
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нужна доработка отдельных компонентов сайта объявлений 152info.ru (работа с PHP) и работа смикроразметкой сайта под Яндекс. ТЗ подробное во вложении в Word (бо иллюстрировано), на вопросы отвечу :)  Хотелось бы для определиться услышать сроки, цены (желательно по пунктам), формат оплаты. 

PS от 30.09.2016 ... Спасибо всем, кто уже отозвался.. определяться буду до 5 октября, о решении сообщу :)

PHP
7 лет назад
biper
59 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад