Доработка PHP + микроразметка для сайта объявлений

нужна доработка отдельных компонентов сайта объявлений 152info.ru (работа с PHP) и работа смикроразметкой сайта под Яндекс. ТЗ подробное во вложении в Word (бо иллюстрировано), на вопросы отвечу :) Хотелось бы для определиться услышать сроки, цены (желательно по пунктам), формат оплаты.

PS от 30.09.2016 ... Спасибо всем, кто уже отозвался.. определяться буду до 5 октября, о решении сообщу :)