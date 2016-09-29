Доработка сайта на WP

Нужно доработать на сайте админ панель, корзина, контакт с доставкой усовершенствовать, учет скидок и еще подсказать где что менять (это про главную страничку), подключение к платежной системе, Более подробное ТЗ в личку. Сам сайт вот www.seafoodstore.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Как построен сайт, что можно на нём найти:
- Есть страницы (карточки) школ - http://englishchoice.ru/courses/skyeng/ и т.п.
- Можно отфильтровать школы по программам (английский для детей...), по цене (дешевые, дорогие...), по городу (Москва, Истра...), по району (ВАО, ЦАО...), по станции метро.
- Когда мы фильтруем школы по этим параметрам (мы можем ещё и пересекать их между собой), то все получаемые страницы во-первых одинаковые и различаются только списком соответствующих школ, во-вторых не являются страницами сайта, как таковыми, и нельзя для каждой прописать свой title, description, H1-H4, keywords и соответственно нет нормальной вложенности страниц и нормального ЧПУ. Сейчас фильтруя школы можно получить такие страницы: http://englishchoice.ru/courses/all/dolgoprudnyj/altufevo/all/dorogo, http://englishchoice.ru/courses/anglijskij-dlya-detej/balashixa/all/all/deshevo, http://englishchoice.ru/all-courses/anglijskij-dlya-puteshestvij/all/all/all/dostupno и т.п.. В урлах царит полный хаос и они получаются такими, какие параметры выбирает пользователь при фильтрации.
Исходя из вышесказанного нужно сделать:
- Сделать правильную вложенность страниц и отсюда ЧПУ:
и
Главная->Курсы->Метро->Академическая ( http://englishchoice.ru/courses/metro/akademicheskaya )
и
Главная->Курсы->Районы->ВАО ( http://englishchoice.ru/courses/district/vao )
и
Главная->Курсы->Программа>Бизнес-английский ( http://englishchoice.ru/courses/programs/anglijskij-dlya-biznesa )
и
Главная->Курсы->Цена>Дешево ( http://englishchoice.ru/courses/price/deshevo )
Из такой структуры должно появиться ещё 5 страниц сайта: города, метро, районы, программы и цена.
Вложенность карточек школ остается как и сейчас Главная->Курсы->Школа ( http://englishchoice.ru/courses/skyeng/).
Когда пользователь фильтрует, например, курсы в москве, в вао, дешевые, то должно быть так: http://englishchoice.ru/courses/city/moscow/district/vao/price/deshevo
2. Нужно сделать так, чтоб к каждой странице можно было прописать title, description, keywords, h1-h6, текст на страницу, который будет индексироваться поисковиками и чтоб была возможность вставить картинку и изменить как-то структуру однообразных страниц.
3. Сделать хлебные крошки
4. На всех страницах сайта нужно вывести ссылочный блок на все нужные страницы, чтоб можно было прописать продвигаемые анкоры.
5. Сделать перелинковку по тегам.
Напишите насколько это все реально, сколько нужно времени и что будет стоить.
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