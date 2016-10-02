Доработка с исправлениями сайта на платформе ZenCarts

Просьба фрилансерам! Указывайте стоимость работы и срок. Сайты на joomla и Modx Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать на сайте админ панель, корзина, контакт с доставкой усовершенствовать, учет скидок и еще подсказать где что менять (это про главную страничку), подключение к платежной системе,
Более подробное ТЗ в личку.
Сам сайт вот www.seafoodstore.ru
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