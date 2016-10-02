Доработка с исправлениями сайта на платформе ZenCarts

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки181 просмотр
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Нужно доработать на сайте админ панель, корзина, контакт с доставкой усовершенствовать, учет скидок и еще подсказать где что менять (это про главную страничку), подключение к платежной системе,

Более подробное ТЗ в личку.

Сам сайт вот www.seafoodstore.ru

6 лет назад
djoanst
Юлия 
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
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