Изменения на сайте (python,js)

Добрый день!

В поиске web-программиста, знающего язык python и js для внесения изменений на сайте (cms сайта – Django). homyroom.ru/remont-kvarti...

Прототип с указанными изменениями в прикрепленном файле Word. Что необходимо изменить выделено в красную рамку. Изменения нужно внести на страницы:

homyroom.ru/remont-kvarti...

homyroom.ru/remont-kotted...

homyroom.ru/nashi-raboty/... (во все страницы)

homyroom.ru (где есть соответствующие блоки, как в прототипе)

Также прилагаю PNG файл – дизайн 2 форм, которые нужно сверстать вместо существующих, они также выделены в файле word красной рамкой (psd будет предоставлен).