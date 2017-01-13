Плагин для вордпресс.

В админпанели плагина должна быть одна кнопка: "сгенерировать новые посты". При нажатии на неё плагин должен будет парсить все текстовые файлы в определённой папке на сервере. Файлы я туда сам буду закидывать. Из них плагин должен будет извлечь название записи, тэги и текст поста. И затем создать посты с этими записями. Один файл - один пост. После этого файлы должны быть удалены.