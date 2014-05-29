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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
6 лет назад
Качественно, быстро и полное взаимопонимание. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую.
$25
10 баллов
7 лет назад
Исполнитель всё сделал качественно. Внимательно изучил ТЗ. Очень ответственный человек. Рекомендую.
Ответный отзыв
прекрасный заказчик, рекомендую
$20
10 баллов
10 лет назад
Все хорошо. Рекомендую!
Ответный отзыв
прекрасный работодатель, рекомендую
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#680