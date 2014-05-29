iMakSim

Максим iMakSim

 
41 годУкраина/Сумы
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Вэб программирование

Опыт в разработке плагинов для CMS Joomla и Wordpress

WordPressJoomla
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
wp-login71
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Импорт из XML / CSV файла в Wordpress
Качественно, быстро и полное взаимопонимание. Рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
uglion
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Плагин для вордпресс.
Исполнитель всё сделал качественно. Внимательно изучил ТЗ. Очень ответственный человек. Рекомендую.
прекрасный заказчик, рекомендую
Ответный отзыв
sereg777
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
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Все хорошо. Рекомендую!
прекрасный работодатель, рекомендую
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
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