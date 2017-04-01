wp-login71

Гугл заблокировал рекламный аккаунт за то что мы продаем реплики (копии) брендов (мы не пишем об этом на сайте напрямую, но можно понять по косвенным признакам). Мы подавали апелляцию, ее отклонили. Потом мы регистрировали еще ...
Александр Васильченко wp-login71wp-login71
- Контекстная реклама5 заявокЗакрыт2 года назад
Есть такой китайский мессенджер-соцсеть [url=https://www.wechat.com/ru/]W[/url][url=https://www.wechat.com/ru/]eChat[/url]. Нужно сделать вот что: 1. Нужно сделать парсер чтобы вытаскивать из "Моментов" фотоальбомы и описания к ним и постить их в качестве товаров в Woocommerce. 2. В приложении WeChat для Windows на данный момент нет ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно сделать так чтобы вариации товаров (цвета, размеры обуви, одежды и т.д.) отображались в каталоге товаров WooCommerce и в виджете шаблона на главной странице сайта. Когда вариаций много должна работать их горзонтальная прокрутка. При нажатии на определенную ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен4 года назад
Надо импортировать товары из одного интернет-магазина (не знаю какой там движок) в другой интернет-магазин (Wordpress, плагин Woocommerce, шаблон Flatsome). Импортировать надо не все товары, а только их часть - из определенной категории. После импорта товары все ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт4 года назад
Сайт на Joomla не работает после переноса на новый хостинг. Выдает такую ошибку: ForbiddenYou don't have permission to access /index.php on this server. Apache/2.2.22 (Debian) Server at old.iurs.org.ua Port 80 Надо сделать, чтобы сайт работал.Служба поддержки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Надо произвести импорт из XML / CSV файла интернет-магазина (не знаю какой движок) в другой интернет-магазин (движок Wordpress с плагином WooCommerce) и сделать все так, чтобы в результате во втором интернет-магазине в одном из разделов, ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
Яндекс Метрика начиная примерно с апреля не учитывает часть трафика сайта на Wordpress. Например за июнь не учтено около 40% трафика. Сверяю со статистикой плагина Jetpack. А Google Analytics вообще будто не видит этот сайт, не ...Завершен7 лет назад
После перезагрузки сервера (на ngnix) сайт (на wordpress) выдает ошибку "Нет связи с сайтом". В браузере Chrome это так: ERR_CONNECTION_REFUSED При этом сервер нормально пингуется и доступен по SSH. До перезагрузки сервера на сайте также были некоторые проблемы (для ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сервер на ngnix, на котором находится сайт, бекапы файлов и базы данных которого уже много месяцев подряд отправляются на Amazon S3. В чем проблемы и что нужно сделать: 1. Файлы бекапов в панели управления Amazon S3 расположены ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $200
Что нужно сделать: - семантическое ядро на русском языке - семантическое ядро на украинском языке - техническое задание редакторам для разделов на русском языке - техническое задание редакторам для разделов на украинском языке - title, description, keywords для главной и ...Завершен8 лет назад
Пару месяцев назад был создан и запущен проект на Wizard.Sape для новостного сайта с контентом на двух языках (русский и украинский). В т.ч. создали семантическое ядро, расчитали максимальный оптимальный бюджет, количество запросов и все остальное, ...Завершен9 лет назад
Нужно создать на сервере поддомен в виде en.site.org.ua (на нем будет работать англоязычная версия сайта) таким образом что бы он работал в WordPress Multisite. На сервере стоит Vesta Control Panel.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть сервер дедик на nginx. Администрация сервера забрасывает письмами, в которых насколько я понимаю она жалуется, что на сервере торчит наружу Redis или memcached и просит это исправить. Насколько я понимаю надо настроить фаервол (iptables), ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Имеется сайт на WordPress. На нем стоит плагин W3 Total Cache. После смены шаблона на сайте появилась такая проблема: если в настройках плагина включена опция Page cache (это очень важная опция, от нее сильно зависит ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $350
Надо создать и запустить проект под Wizard.Sape для сайта с контентом на двух языках (русский и украинский). В т.ч. создать семантическое ядро, расчитать оптимальный бюджет, количество запросов и все остальное, что можно сделать в Wizard.Sape ...Завершен9 лет назад
В RSS-ленте (на основе древнего, но нужного плагина Yandex RSS2 Export Feed) в заголовках публикаций кавычки (") отображаются как ” и дефис (-) как – Несмотря на это в Яндекс-Новостях все отображается нормально. Но у ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо поменять местами домен-зеркало и основной домен. Изначально сайт находился на домене А. Потом сайт был перенесен на домен Б. С домена А был сделан 301-й редирект на домен Б. Сейчас домен А является зеркалом ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад