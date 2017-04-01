wp-login71

Александр Васильченко wp-login71

 
37 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
lewa2000
Алексей 
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Вывести вариации товаров в каталог WooCommerce и виджеты шаблона
Всё отлично, рекомендую
Все четко, рекомендую.
Ответный отзыв
iMakSim
Максим 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Импорт из XML / CSV файла в Wordpress
Отличный заказчик, рекомендую.
Качественно, быстро и полное взаимопонимание. Рекомендую!
Ответный отзыв
Sizam4ik
42 годаПольша
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Сайт на Joomla не работает после переноса на новый хостинг
Всё по делу, постоянно на связи, понимание всех процессов и нюансов, моментальная оплата! Рекомендую!
Все быстро и четко. Рекомендую!
Ответный отзыв
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Исправить счетчики Google Analytics и Яндекс Метрика на Wordpress
Отличный заказчик, продолжаем сотрудничество
Все хорошо. Рекомендую.
Ответный отзыв
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Создание проекта
Отличный заказчик, надеюсь на продолжительное сотрудничество
Все хорошо.
Ответный отзыв