wp-login71

Есть такой китайский мессенджер-соцсеть [url=https://www.wechat.com/ru/]W[/url][url=https://www.wechat.com/ru/]eChat[/url]. Нужно сделать вот что: 1. Нужно сделать парсер чтобы вытаскивать из "Моментов" фотоальбомы и описания к ним и постить их в качестве товаров в Woocommerce. 2. В приложении WeChat для Windows на данный момент нет ...