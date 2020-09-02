lewa2000

Алексей lewa2000

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Разработка сайтов "под ключ" для вас | HTML-верстка | WP, DLE, MODX, Joomla | HTML, CSS, JS+JQUERY, SQL, PHP, NODE.JS

Большой опыт разработки на CMS системах. 8 лет опыта в веб-разработке. Буду рад с вами сотрудничать.

Опыт работы

  • Был опыт в написании своего фреймворка и CMS.
  • Верстаю на уровне middle.
  • Верстаю адаптивные шаблоны.
  • Много опыта работы с WordPress.
  • Много опыта работы с DLE.
  • Есть опыт работы с Joomla.
  • Есть опыт работы с Drupal.
  • Много опыта работы с препроцессорами css.
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Учёба в университете занимает у меня некоторое время по будням.

Основное рабочее время на выходных.

Буду рад с вами сотрудничать. Пишите.

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Отзывы заказчиков

viagreyfox
Сергей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
9 баллов
4 года назад
PHP-скрипт загрузки файлов на Google Drive по API
HTMLPHP
Работа выполнена.
Всё ок
Ответный отзыв
info0001231
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
4 года назад
Сделать JS скрипт
CSSHTMLJavaScript
Рекомендую Алексея, грамотно всё сделал!
Задача понятная, оплата сразу и с доплатой, рекомендую
Ответный отзыв
ruslanasiroff
Руслан 
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
7 баллов
5 лет назад
Правки после тех.анализа
Было сделано все качественно, но не вовремя. За предоставленные неудобства предложил сделать мелкую работу по дизайну, но так и не сделал!
Заказчик отличный, всегда на связи, подходит с пониманием, не придирается к тонкостям, оплатил всё сразу, к сожалению я подвел немного со сроками последнего пункта ТЗ, но заказчика однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
yoora
Юрий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Скопировать попап
Очень понравилось работать с Алексеем. Все очень качественно и оперативно. Буду обращаться в будущем.
Заказчик подробно показал что и как нужно, оплата сразу и больше, чем договаривались, рекомендую )
Ответный отзыв
TiberW
36 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Правило php/.htaccess
PHP
Исполнитель все сделал в лучше виде. Работать с человеком приятно, легко и удобно. Четкое понимание всего, что нужно при минимальном оглашении ТЗ, не пришлось по долгу объяснять, что куда и почему, заказ выполнен в лучшем виде.
Хороший заказчик, посидели пару часов ночью, всё сделали, дал ещё много работы, заплатил заранее и больше, чем обещал, однозначно рекомендую )
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