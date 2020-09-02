Разработка сайтов "под ключ" для вас | HTML-верстка | WP, DLE, MODX, Joomla | HTML, CSS, JS+JQUERY, SQL, PHP, NODE.JS

Большой опыт разработки на CMS системах. 8 лет опыта в веб-разработке. Буду рад с вами сотрудничать.

Опыт работы

Был опыт в написании своего фреймворка и CMS.

Верстаю на уровне middle.

Верстаю адаптивные шаблоны.

Много опыта работы с WordPress.

Много опыта работы с DLE.

Есть опыт работы с Joomla.

Есть опыт работы с Drupal.

Много опыта работы с препроцессорами css.

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Учёба в университете занимает у меня некоторое время по будням.

Основное рабочее время на выходных.

Буду рад с вами сотрудничать. Пишите.