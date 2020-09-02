Разработка сайтов "под ключ" для вас | HTML-верстка | WP, DLE, MODX, Joomla | HTML, CSS, JS+JQUERY, SQL, PHP, NODE.JS
Большой опыт разработки на CMS системах. 8 лет опыта в веб-разработке. Буду рад с вами сотрудничать.
Опыт работы
- Был опыт в написании своего фреймворка и CMS.
- Верстаю на уровне middle.
- Верстаю адаптивные шаблоны.
- Много опыта работы с WordPress.
- Много опыта работы с DLE.
- Есть опыт работы с Joomla.
- Есть опыт работы с Drupal.
- Много опыта работы с препроцессорами css.
Учёба в университете занимает у меня некоторое время по будням.
Основное рабочее время на выходных.
Буду рад с вами сотрудничать. Пишите.
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$10
9 баллов
4 года назад
HTMLPHP
Работа выполнена.
Ответный отзыв
Всё ок
$20
10 баллов
4 года назад
CSSHTMLJavaScript
Рекомендую Алексея, грамотно всё сделал!
Ответный отзыв
Задача понятная, оплата сразу и с доплатой, рекомендую
$50
7 баллов
5 лет назад
Было сделано все качественно, но не вовремя. За предоставленные неудобства предложил сделать мелкую работу по дизайну, но так и не сделал!
Ответный отзыв
Заказчик отличный, всегда на связи, подходит с пониманием, не придирается к тонкостям, оплатил всё сразу, к сожалению я подвел немного со сроками последнего пункта ТЗ, но заказчика однозначно рекомендую.
$15
10 баллов
5 лет назад
Очень понравилось работать с Алексеем. Все очень качественно и оперативно. Буду обращаться в будущем.
Ответный отзыв
Заказчик подробно показал что и как нужно, оплата сразу и больше, чем договаривались, рекомендую )
$10
10 баллов
5 лет назад
PHP
Исполнитель все сделал в лучше виде. Работать с человеком приятно, легко и удобно. Четкое понимание всего, что нужно при минимальном оглашении ТЗ, не пришлось по долгу объяснять, что куда и почему, заказ выполнен в лучшем виде.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, посидели пару часов ночью, всё сделали, дал ещё много работы, заплатил заранее и больше, чем обещал, однозначно рекомендую )