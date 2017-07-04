Исправить счетчики Google Analytics и Яндекс Метрика на Wordpress

Яндекс Метрика начиная примерно с апреля не учитывает часть трафика сайта на Wordpress. Например за июнь не учтено около 40% трафика. Сверяю со статистикой плагина Jetpack. А Google Analytics вообще будто не видит этот сайт, не получает с него никаких данных. И началось это с Google Analytics судя по статистике еще в сентябре прошлого года.