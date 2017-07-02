Нужно закрыть от индексации элементы меню на Wordpress через AJAX

Поисковые системы (SEO)Закрытнет заявок145 просмотров
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Всем привет!

Есть сайт на wordpress - https://kachajsya.ru нужно закрыть от индексации рубрики, метки и некоторые страницы! Все елементы которые нужно закрыть через библиотеку jQuery я заскринил. 

Хочу закрыть через AJAX поскольку через noindex и nofollow - метод не работает! Поисковики индексируют и вес эти элементы забирают! В результате вес сайта должен перетекать с главной на рубрики и с рубрик на статьи! На статьях должно быть больше всего веса.  Проверяю вес сайта через программу Page Weigh.

В итоге вес сайта должен быть примерно как на картинке!

За сколько сможете помочь закрыть от индексации элементы сайта и помочь с правильным распределением веса?

WordPressAjax
6 лет назад
Zhenia_Boin
Евгений 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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