Нужно закрыть от индексации элементы меню на Wordpress через AJAX

Всем привет!

Есть сайт на wordpress - https://kachajsya.ru нужно закрыть от индексации рубрики, метки и некоторые страницы! Все елементы которые нужно закрыть через библиотеку jQuery я заскринил.

Хочу закрыть через AJAX поскольку через noindex и nofollow - метод не работает! Поисковики индексируют и вес эти элементы забирают! В результате вес сайта должен перетекать с главной на рубрики и с рубрик на статьи! На статьях должно быть больше всего веса. Проверяю вес сайта через программу Page Weigh.

В итоге вес сайта должен быть примерно как на картинке!

За сколько сможете помочь закрыть от индексации элементы сайта и помочь с правильным распределением веса?