Гугл выдает не ту страницу в поиске

В выдаче гугла присутствует не та страница, которая должна быть.

Нужно вернуть в выдачу релевантную страницу.

С внутренней перелинковкой все нормально. Даже закрывали от индекса страницу, которая выдается сейчас – тогда выдавалсь главная, вместо ее. Но никак не нужная.

Пишите ваши предложения – кандидатам отпишу детали