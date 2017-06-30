Настроить директ для Лендинга

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок133 просмотра
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Здравствуйте!

Необходимо настроить директ для лендинга спортивной тематики. Сайт не очень новый, на несколько товаров.

Первичная оптимизация проведена.

Детали обговорю индивидуально с исполнителем.

Указывайте бюджет и сроки.

6 лет назад
Avesha-35
Людмила 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
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