Требуется маркетолог

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Интернет-магазину климатической техники требуется маркетолог для выполнения следующей работы:

• Изучение ниши и специфики бизнеса клиента, анализ конкурентов.

• Определение приоритетных категорий товаров совместно с клиентом.

• Сбор семантического ядра, согласование его с клиентом.

• Разработка стратегии рекламной кампании.

• Просчет месячного и дневного бюджета рекламной кампании с учетом таргетинга (по времени суток, дням недели, географии пользователей).

• Определение посадочных страниц под конкретные товары и услуги с учетом релевантных запросов.

• Базовый юзабилити-аудит сайта.

• Проверка текстового контента посадочных страниц

• Настройка связи сервисов Google Analytics и Google Adwords

• Настройка целей, событий и фильтров в Google Analytics

6 лет назад
guest_14987585254901
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад