Требуется маркетолог

Для 5 сайтов на ДЛЕ (все сайты идентичны) нужно увеличить трафик из поисковиков. Сейчас трафик до 10 уников в день, нужно 50-100. Сайты по строительной тематике, статейники. Напишите предложения свои и условия работы. Спасибо.