SEO специалист по вечным ссылкам. Женская обувная тематика

Ищем SEO специалиста для закупки вечных ссылок. Ссылка на сайт по запросу.

Срок работы: 2 месяца.

Ссылочный бюджет: 20 - 25 тысяч рублей в месяц.

Оплата работы: договорная, ждём предложений.

Условия: Работа будет происходить на рекомендованных Вами биржах, на наших аккаунтах. Основная масса ссылок должна быть с женских ресурсов.

Дополнительные обязанности: нужно отредактировать семантическое ядро и составить ТЗ на 5-10 текстов.