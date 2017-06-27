SEO специалист по вечным ссылкам. Женская обувная тематика

Поисковые системы (SEO)Закрыт10 заявок159 просмотров
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Ищем SEO специалиста для закупки вечных ссылок. Ссылка на сайт по запросу.

Срок работы: 2 месяца.

Ссылочный бюджет: 20 - 25 тысяч рублей в месяц.

Оплата работы: договорная, ждём предложений.

Условия: Работа будет происходить на рекомендованных Вами биржах, на наших аккаунтах. Основная масса ссылок должна быть с женских ресурсов. 

Дополнительные обязанности: нужно отредактировать семантическое ядро и составить ТЗ на 5-10 текстов.

6 лет назад
Flowerdale
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад