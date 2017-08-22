Распределить СЯ по страницам

Поисковые системы (SEO)Завершен15 заявок243 просмотра
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Есть СЯ около 1000 запросов по теме бытовки, блок-контейнеры, вагон-дома

 Надо разгруппировать СЯ по страничкам для дальнейшего написания контента из расчета 1000 знаков на страницу.

СЯ в личку

6 лет назад
iconmax363
Максим 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
tempalgin
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$10
4 дня
Отличный специалист по СЕО, выполнено на 5+. К работе подходит детально, уточняет детали и предлагает варианты по улучшению. Старается на результат, таких не много на моей практике. Однозначно рекомендую!
С Максимом приятно работать. Всегда на связи, отвечает на вопросы быстро и подробно. Оплата сразу по завершении. Отличный заказчик, рекомендую.
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