СЯ для сайта по тематике онлайн-обучения

Делаем сайт. Тема - репетитор, подготовка к ЕГЭ. В течение пары лет - планируем его развивать в сторону онлайн площадки для обучения.

Нужно качественное СЯ + схема сайта на текущий момент + схема сайта в перспективе его расширения. Хочется посотрудничать с грамотным человеком, который не просто даст файл в экселе, а сможет дать своими советами сильную "добавочную стоимость" проекту.

Я сам далеко не новичок в SEO, KeyKollector'ом и проч пользоваться могу и сам. Поэтому хочу получить не механическую работу, а грамотную помощь.

Просьба указывать цену и сроки + писать какие-то свои мысли; что нужно от нас и т.д. Заявку по типу "Сделаю, обращайтесь" - не приму.