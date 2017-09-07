СЯ для сайта по тематике онлайн-обучения

Поисковые системы (SEO)Завершен7 заявок238 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Делаем сайт. Тема - репетитор, подготовка к ЕГЭ. В течение пары лет - планируем его развивать в сторону онлайн площадки для обучения.

Нужно качественное СЯ + схема сайта на текущий момент + схема сайта в перспективе его расширения. Хочется посотрудничать с грамотным человеком, который не просто даст файл в экселе, а сможет дать своими советами сильную "добавочную стоимость" проекту.

Я сам далеко не новичок в SEO, KeyKollector'ом и проч пользоваться могу и сам. Поэтому хочу получить не механическую работу, а грамотную помощь.

Просьба указывать цену и сроки + писать какие-то свои мысли; что нужно от нас и т.д. Заявку по типу "Сделаю, обращайтесь" - не приму.

6 лет назад
pavelnedved
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Ezon
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
6 лет назад
$100
7 дней
Могу характеризовать Анатолия исключительно как профессионала в своей области, с которым приятно иметь дело. Все четко, все в оговоренные сроки, всегда на связи, ответы на вопросы и т.д. Спасибо за работу!
Всем советую Павла как заказчика. Четко поставленные задачи, интересный проект. Своевременная оплата. Нацелен на длительное сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Семантическое ядро

    Нужно создать семантическое ядро по авто тематике. Что требуется: 1. Парсинг слов 2. Чистка слов 3. Кластеризация слов Портфолио в виде сгруппированных данных обязательно Цена 2 руб за 1 ключ

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настройка РСЯ

    Нужно создать и настроить очень качественно РСЯ по тематике "крановое оборудование". Предлагайте Ваши варианты и стоимость работы.

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вывести сайт в ТОП 10 Яндекса/Гугла по примерно 10 ключевым запросам

    Сайт kodos.ru Некоторые из запросов:  [list][*]системы контроля доступа [*]скуд [*]система опс  [*]охранно-пожарная сигнализация [*]интегрированные системы безопасности [/list]Оплату хотелось бы произвести за результат. Возможна 50% оплата после продвижения по половине запросов.  Просьба указывать сайты, которые вы отправили в топ с указанием ключевых слов и ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Оптимизация названия сайта под поисковый запрос

    Есть сайт, требуется оптимизировать его под поисковый запрос "Бухгалтерские услуги Владивосток", при создании сайта был настроен поиск под ""Бухгалтерские услуги во Владивостоке". Сайт - abc-vl.ru Указывайте, пожалуйста, цены и сроки исполнения.

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать рекламную кампанию в GOOGLE и Яндекс

    Нужен специалист, хорошо разбирающийся в поисковых системах google и яндекс, который сможет грамотно настроить рекламную компанию легкой/средней степени сложности в обоих системах.   На сегодняшний день имеется действующая на протяжении 2 лет настроенная рекламная компания в google ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вывести выдачу сайта в ТОП по нескольким фразам

    Добрый день ! Нужно вывести сайт http://label-land.ru/ , а именно страницу (http://label-land.ru/labels/termoetiketki) в выдаче яндекса и гугла по России  в топ , по следующим  запросам: Термоэтикетка, термоэтикетки купить, термоэтикетки самоклеящиеся, печать  термоэтикеток. От Вас необходима следующая информация: 1. Цена 2. ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сео правки

    Добрый день Перешли в интернет-магазине на чпу адреса без каталогов - сайт просел Нужна помощь: правильно прописать редиректы (многие не так ), разобраться с несуществующими ссылками, убрать дубли, несуществующие страницы.

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Seo аудит

    Сделать аудит моего блога. Нужно понять что нужно сделать для того чтобы попасть сайту в топ. Статьи пишу туда оптимизированные, все как надо. Но по каким то причинам посещаемость не растет.

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка, продвижение и реклама сайта

    Необходимо провести аудит сайта. Наполнить качественным контентом(копирайтинг, фото, банеры), сео оптимизация, настройка рекламных компаний. Сайт stroiprofi72.ru. Каждая страница должна максимально использоваться для рекламы и удержания клиента

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад