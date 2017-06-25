Вывести выдачу сайта в ТОП по нескольким фразам

Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок200 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день !

Нужно вывести сайт http://label-land.ru/ , а именно страницу (http://label-land.ru/labels/termoetiketki) в выдаче яндекса и гугла по России  в топ , по следующим  запросам: Термоэтикетка, термоэтикетки купить, термоэтикетки самоклеящиеся, печать  термоэтикеток.

От Вас необходима следующая информация:

1. Цена

2. В какие сроки сайт выведете в ТОП

3. Что планы для продвижения.

Оплата будет только за результат !!!!!!!!!!!

6 лет назад
panteleeyy
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Сео правки

    Добрый день Перешли в интернет-магазине на чпу адреса без каталогов - сайт просел Нужна помощь: правильно прописать редиректы (многие не так ), разобраться с несуществующими ссылками, убрать дубли, несуществующие страницы.

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Seo аудит

    Сделать аудит моего блога. Нужно понять что нужно сделать для того чтобы попасть сайту в топ. Статьи пишу туда оптимизированные, все как надо. Но по каким то причинам посещаемость не растет.

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка, продвижение и реклама сайта

    Необходимо провести аудит сайта. Наполнить качественным контентом(копирайтинг, фото, банеры), сео оптимизация, настройка рекламных компаний. Сайт stroiprofi72.ru. Каждая страница должна максимально использоваться для рекламы и удержания клиента

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется помощь в продвижении киносайта

    Есть кино сайт [url=http://multzona.org]multzona.org[/url]. Возникли проблемы с ним, трафик упал все проблемы с ним решили но трафик не идет в верх. застрял сайт за топ10. требуется помощь, в выявлении и решении проблемы. Кто умеет, пишите, ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Комплексное продвижение форума

    Тематика инфопродукты/видеокурсы. Форуму 4 года, но за это время не продвигался. Нужно seo-аудит сайта, составление семантического ядра, внутренняя оптимизация, позиции, целевой трафик, контекст и ваши рекомендации. Ссылку дам в личке. Указывайте стоимость работы за месяц, план работ и портфолио.

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Правильная оптимизация

    Сайт без аномалий начал падать в поиске ЯД. Есть небольшие ошибки и замечания по технической части. Нужна правильная оптимизация, чтобы вернуться в первые 3 позиции после строки запроса с пометкой "реклама".

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад