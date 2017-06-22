Правильная оптимизация

Поисковые системы (SEO)Закрыт13 заявок189 просмотров
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Сайт без аномалий начал падать в поиске ЯД. Есть небольшие ошибки и замечания по технической части. Нужна правильная оптимизация, чтобы вернуться в первые 3 позиции после строки запроса с пометкой "реклама".

6 лет назад
jokerrs
29 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад