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Сайт без аномалий начал падать в поиске ЯД. Есть небольшие ошибки и замечания по технической части. Нужна правильная оптимизация, чтобы вернуться в первые 3 позиции после строки запроса с пометкой "реклама".
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