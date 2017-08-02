Требуется продвижение женского портала

Сергей отличный специалист, не пожалел, что обратился именно к нему. В начале сотрудничества Сергей составил отличную семантику портала с удобной группировкой фраз и распределением посадочных страничек - за такую трудоёмкую работу - отдельное спасибо. Далее Сергей провел полный технический аудит сайта и исправил все ошибки. После чего провел внутреннюю оптимизацию сайта и начал непосредственно само внешнее продвижение. В данный момент уже пошел трафик и плюсовая динамика позиций. Продолжаем работу. Всем советую данного специалиста.