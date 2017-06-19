Оптимизация и продвижение магазина на Etsy

Добрый день! На данный момент имеем интересное задание, которое позволит получить Вам вознаграждение и небольшое повышение рейтинга, а нам увеличить продажи и продвижение наших полезных экопродуктов, которые мы с огромным трудом и любовью заботливо выращиваем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проанализировать магазин и то, что уже сделано для его продвижения в различных соц. сетях (FB, Instagram) На основании анализа, дать рекомендации по улучшению/продвижению магазина. Создать план по оптимизации и продвижению магазина. Реализовать запланированную работу (согласно поставленным целям).
Оплата по договоренности.
Жду ваших предложений
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