Извлечение и обработка ключевых слов из текста

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки206 просмотров
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Это монотонная работа по извлечению и обработке ключевых слов.

Пример работы:

1. В одном столбце написано: "мужские и женские сумки, обувь для детей и подростков, портмоне. " - это исходные данные.

2. В другой нужно написать "мужские сумки , женские сумки, детская обувь, подростковая обувь, портмоне" - это результат вашей работы.

Более подробно описано в ТЗ. За 1 ключ готов платить 10 копеек. Та работа, что на примере выше стоит 50 копеек. Полагаю, что здесь работы на неделю, общая стоимость порядка 3000 - 5000 руб.

Перед тем, как ответить на заявку прошу внимательно прочитать ТЗ, попробовать поделать 1-2 строки для понимания работы.

Объем работ очень большой.

7 лет назад
akhmetshin
Ильдар 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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