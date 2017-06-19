Извлечение и обработка ключевых слов из текста

Это монотонная работа по извлечению и обработке ключевых слов.

Пример работы:

1. В одном столбце написано: "мужские и женские сумки, обувь для детей и подростков, портмоне. " - это исходные данные.

2. В другой нужно написать "мужские сумки , женские сумки, детская обувь, подростковая обувь, портмоне" - это результат вашей работы.

Более подробно описано в ТЗ. За 1 ключ готов платить 10 копеек. Та работа, что на примере выше стоит 50 копеек. Полагаю, что здесь работы на неделю, общая стоимость порядка 3000 - 5000 руб.

Перед тем, как ответить на заявку прошу внимательно прочитать ТЗ, попробовать поделать 1-2 строки для понимания работы.

Объем работ очень большой.