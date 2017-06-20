Консультация по сео

Поисковые системы (SEO)Завершен11 заявок214 просмотров
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Здравствуйте.

Есть несколько вопросов по организации взаимодействия двух сайтов и возможностей по их дальнейшему сео-продвижению.

Кто может проконсультировать, откликнитесь.)

С ценой, пожалуйста.

7 лет назад
yuliaromanova
Юлия 
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
dimon3d1
Дмитрий 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$100
5 дней
Дмитрий отличный специалист. Замечательно мне все объяснил, терпеливо отвечал на все мои вопросы. Обязательно продолжу сотрудничество. Рекомендую.
Спасибо за сотрудничество, всегда рад помочь