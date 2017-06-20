Консультация по сео

Всем привет. Надо сделать небольшую компанию для школы английского языка. Поиск+КМС (кмс только реклама на релевантных фразам страницах, можно информ запросы добавить.) Там реально целевых фраз котрые имеет смысл добавлять до 50 штук. Потом ее же скопировать ...