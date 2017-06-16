Целевой трафик на сайт

Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок152 просмотра
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Нужно регулярно нагонять целевой трафик на сайт.  Сейчас это порядка 1,7-2,2к уников в сутки, нужно не менее 3к

Целевая аудитория: по возрасту, городам

Тематика сайта: региональная компания-ритейлер.

Рассмотрю варианты настройки Google AdWords и Яндекс.Директ

Либо разработку механики привлечения конкурсами, API (техническая сторона на мне) и т.д. 

К обсуждению принимаю любые адекватные предложения.

Бюджет неограничен, но в разумных пределах

7 лет назад
Karamelika
Екатерина 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад