Продвижение сайта в гугле на рынке сша

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок184 просмотра
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Здравствуйте, есть такой вот сайт acoupleofmovers.com нужно продвинуть его в гугле. В  данный момент все клиенты идут через низкочастотные запросы с гугл эдвордс. В прикрепленном файле выкладываю список запросов, которые у нас на данный момент есть  и районы в котором мы присутствуем. Вижу два выхода либо выходить по двум огромным каунти (Miami Dade County, Broward County) с низкочастотными, либо увеличить запросы на те районы, которые мы уже выбрали, но так же с радостью приму любые достойные решения. Собственно для начала xотелось бы запустится с 500$ в месяц, возможна небольшая надбавка на бюджет. Хочу от вас узнать, что мне нужно для попадания в топ10 на первой станице гугла и сколько времени это займет.

7 лет назад
AronakSS
36 летСША
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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