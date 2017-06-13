Продвижение сайта в гугле на рынке сша

Здравствуйте, есть такой вот сайт acoupleofmovers.com нужно продвинуть его в гугле. В данный момент все клиенты идут через низкочастотные запросы с гугл эдвордс. В прикрепленном файле выкладываю список запросов, которые у нас на данный момент есть и районы в котором мы присутствуем. Вижу два выхода либо выходить по двум огромным каунти (Miami Dade County, Broward County) с низкочастотными, либо увеличить запросы на те районы, которые мы уже выбрали, но так же с радостью приму любые достойные решения. Собственно для начала xотелось бы запустится с 500$ в месяц, возможна небольшая надбавка на бюджет. Хочу от вас узнать, что мне нужно для попадания в топ10 на первой станице гугла и сколько времени это займет.