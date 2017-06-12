Настроить магазин в Яндекс.Вебмастер

$30
Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка152 просмотра
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Настроить сниппеты в выдаче магазина через Яндекс.Вебмастер "Товары и цены" для реализации данного требования https://yandex.ru/support/webmaster/goods-prices/shop-owners.xml

7 лет назад
valdisX
Влад 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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    7 лет назад