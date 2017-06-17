Требуется составить полную семантику

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Медицинская тематика. направления: ФЛЕБОЛОГИЯ,  ГИНЕКОЛОГИЯ,  МАММОЛОГИЯ,  ХИРУРГИЯ, ОНКОДЕРМАТОЛОГ, ТРАВМАТОЛОГИЯ,

КАРДИОЛОГИЯ, НЕВРОЛОГИЯ, РЕВМАТОЛОГИЯ, ЭНДОКРИНОЛОГИЯ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, ТЕРАПИЯ,

ПЕДИАТРИЯ, ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ, АЛЛЕРГОЛОГИЯ, ИММУНОЛОГИЯ, ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА, УЗИ-ДИАГНОСТИКА,

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА, УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ, ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ, ОЗОНОТЕРАПИЯ, МАССАЖ,

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ И ЛЕЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ

7 лет назад
Mezentsev66
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
ideas-garden
Ольга 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$40
3 дня
Очень понравилось работать с Ольгой. Адекватная оплата и отличное качество работы)
Состоялось результативное сотрудничество по интересному проекту. Олег отличный заказчик и приятный человек, с удовольствием продолжу работу по другим заказам!