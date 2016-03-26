ideas-garden

Ольга ideas-garden

 
38 летУкраина/Одесса
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Профессиональная раскрутка web проектов! SEO, КОНТЕКСТ, SMM

Предоставляем комплекс услуг на рынке интернет-маркетинга:

- создание сайта с 0 (создаем структуру сайта и выбираем домен, с которыми в будущем проект можно легко раскрутить, дальновидные люди, которые не любят выбрасывать деньги на ветер - оценят!)

- анализ сайтов по ряду критериев (технический, юзабилити, сео с последующим руководством по устранению недочетов)

- раскрутка сайтов с последующим выводом в ТОП поисковиков (сем ядро, стратегия продвижения, наращивание ссылок, тайный маркетинг)

- тексты (копирайт, рерайт, сео тексты)

- настройка и ведение контекстной рекламы в Яндекс и Гугл

- комплексное SMM (ведение сообществ, реклама в популярных соц сетях, привлечение целевой аудитории)

Основной принцип в работе - Сделать как для себя!

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Отзывы заказчиков
Mezentsev66
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Требуется составить полную семантику
Очень понравилось работать с Ольгой. Адекватная оплата и отличное качество работы)
Состоялось результативное сотрудничество по интересному проекту. Олег отличный заказчик и приятный человек, с удовольствием продолжу работу по другим заказам!
Ответный отзыв
pegasplus
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$126
9 баллов
8 лет назад
Продвижение небольшого сайта + настройка контекста
Работа идет, обязательства выполняются, движемся к цели.
Рада сотрудничеству по интересному проекту!
Ответный отзыв
penov
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$12
9 баллов
8 лет назад
Создать семантическое ядро для сайта
спасибо за работу! все честно!
Спасибо за заказ, с радостью продолжу сотрудничество!
Ответный отзыв
epigraf
32 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$15
9 баллов
8 лет назад
Ссылки на форумах
Спасибо за хорошую работу
спасибо за заказ, оплата своевременная, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
4 отзыва
$10/час
от $100от 30 дней
#64
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#152
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $10от 2 дней
#1904