Профессиональная раскрутка web проектов! SEO, КОНТЕКСТ, SMM
Предоставляем комплекс услуг на рынке интернет-маркетинга:
- создание сайта с 0 (создаем структуру сайта и выбираем домен, с которыми в будущем проект можно легко раскрутить, дальновидные люди, которые не любят выбрасывать деньги на ветер - оценят!)
- анализ сайтов по ряду критериев (технический, юзабилити, сео с последующим руководством по устранению недочетов)
- раскрутка сайтов с последующим выводом в ТОП поисковиков (сем ядро, стратегия продвижения, наращивание ссылок, тайный маркетинг)
- тексты (копирайт, рерайт, сео тексты)
- настройка и ведение контекстной рекламы в Яндекс и Гугл
- комплексное SMM (ведение сообществ, реклама в популярных соц сетях, привлечение целевой аудитории)
Основной принцип в работе - Сделать как для себя!
Портфолио
- Продвижение сайта по Питеру. ТОП 10!229 просмотров
- Продвижение в ТОП сайта по Москве424 просмотра
- Продвижение в ТОП - сайт медицинского центра472 просмотра
- Динамика роста позиций vik-ocenka564 просмотра
- ТОП для памятники-красноярск. рф559 просмотров
- Продвижение в ТОП 10 imperiava.ru494 просмотра
- Результат роста позиций в Гугл после оптимизации381 просмотр
- SEO аудит сайта dingodog.su393 просмотра
- Технический аудит сайта femalecostumes.co.uk357 просмотров
- Результат работы по продвижению через месяц267 просмотров
- Текст под ключи для ot-postavshchika.ru262 просмотра
- Тексты для сайта socialair.ru266 просмотров
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
7 лет назад
Очень понравилось работать с Ольгой. Адекватная оплата и отличное качество работы)
Ответный отзыв
Состоялось результативное сотрудничество по интересному проекту. Олег отличный заказчик и приятный человек, с удовольствием продолжу работу по другим заказам!
$126
9 баллов
8 лет назад
Работа идет, обязательства выполняются, движемся к цели.
Ответный отзыв
Рада сотрудничеству по интересному проекту!
$12
9 баллов
8 лет назад
спасибо за работу! все честно!
Ответный отзыв
Спасибо за заказ, с радостью продолжу сотрудничество!
$15
9 баллов
8 лет назад
Спасибо за хорошую работу
Ответный отзыв
спасибо за заказ, оплата своевременная, рекомендую к сотрудничеству!
Поисковые системы (SEO)
4 отзыва
$10/час
от $100от 30 дней
#64
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#152
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $10от 2 дней
#1904