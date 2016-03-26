Профессиональная раскрутка web проектов! SEO, КОНТЕКСТ, SMM

Предоставляем комплекс услуг на рынке интернет-маркетинга:

- создание сайта с 0 (создаем структуру сайта и выбираем домен, с которыми в будущем проект можно легко раскрутить, дальновидные люди, которые не любят выбрасывать деньги на ветер - оценят!)

- анализ сайтов по ряду критериев (технический, юзабилити, сео с последующим руководством по устранению недочетов)

- раскрутка сайтов с последующим выводом в ТОП поисковиков (сем ядро, стратегия продвижения, наращивание ссылок, тайный маркетинг)

- тексты (копирайт, рерайт, сео тексты)

- настройка и ведение контекстной рекламы в Яндекс и Гугл

- комплексное SMM (ведение сообществ, реклама в популярных соц сетях, привлечение целевой аудитории)

Основной принцип в работе - Сделать как для себя!