Ссылки на форумах

День добрый! Нужен человек, который разместит 25 ссылок в сообщениях на форумах с нормальным ТИЦ.

Проекты:

продажа б\у авто (10 шт),

автосервис (10 шт),

микроэлектроинструмент (5 шт).

Критерий проверки -(без фальсификации информации и чтобы не выглядело рекламой) и чтобы ссылка. Можно просить у людей совета на форуме, можно советовать самому (по теме) и т.п.

Ссылки, измененные модераторами форумов или удаленные ими - не считаются. Ссылки, размещенные в уже мертвых ветках - тоже не считаются.

Дам табличку, которую нужно будет заполнить по форме (ссылка, логин и пароль, дата и т.д.).