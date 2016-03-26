Ссылки на форумах

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен4 заявки208 просмотров

День добрый! Нужен человек, который разместит 25 ссылок в сообщениях на форумах с нормальным ТИЦ.

Проекты:

  • продажа б\у авто (10 шт),
  • автосервис (10 шт),
  • микроэлектроинструмент (5 шт).
Критерий проверки - размещение строго по теме (без фальсификации информации и чтобы не выглядело рекламой) и чтобы ссылка прожила как минимум до конца месяца. Можно просить у людей совета на форуме, можно советовать самому (по теме) и т.п.

Ссылки, измененные модераторами форумов или удаленные ими - не считаются. Ссылки, размещенные в уже мертвых ветках - тоже не считаются.

Дам табличку, которую нужно будет заполнить по форме (ссылка, логин и пароль, дата и т.д.). 

9 лет назад
epigraf
34 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ideas-garden
Ольга 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$15
5 дней
Спасибо за хорошую работу
спасибо за заказ, оплата своевременная, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

ideas-garden
Ольга 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад