Работа с зарубежными СМИ, блогерами, размещение пресс-релизов, рекл.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка99 просмотров

Для продвижения программных продуктов и приложений требуется специалист, умеющий работать с англоязычными СМИ тематики soft, it, tech, startup.

Исполнитель должен иметь опыт договариваться с блоггерами, редакторами сми, по размещению рекламных статей.

9 лет назад
vebest
Андрей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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