Требуеться Сео продвижение

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт25 заявок243 просмотра

Возраст домена 8 лет

Сайт старый

Движок самописный (Простой)

Странниц порядка 50 000 

Продвижение необходимо по крупной частоте

Средней и низкой

Сейчас трафик около 1000 человек требуется 1500 человек

Обязательно составление аудиты перед началом работы и план продвижения.

связь в личке

9 лет назад
vio193
Илья 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров