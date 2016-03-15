Ссылки для сайта для Google

После всяческих санкций в яндексе были сняты почти все ссылки купленные через сеопульт и сапу. В итоге по гуглу трафик упал сильно, нужно купить правильные ссылки для гугла, так чтобы яндекс особо не напрягся, тоесть хорошие. Может быть сквозняки какие мощные. Короче как у конкурентов со сравнимыми параметрами сайтов.