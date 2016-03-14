Есть: сайт - http://doverie.expert/ - тематика - бухгалтерский аутсорсинг; Существует отличная, но небольшая команда бухгалтеров-исполнителей Присутствует острая потребность в клиентах. На сайт был направлена реклама ВК + контекстная реклама, однако потока ...
Написать ТЗ для копирайтера по готовому ядру
Написать ТЗ для копирайтера по готовому ядру ссылками на материал для рерайта
Готовое ядро вида (на 1 статью):
Название (предварительное).
Ключ 1
Ключ 2
Ключ 3
Ключ 4
.....
Ключ n
Составить (пример):
Сео тайтл = Ключу 4 (содержит исходное Название)
Н2: Ключ 2 (Ссылка на исходник)
Ключи в абзац (группировка по смыслу):
Ключ 1
Ключ n
Н2: Ключ 3 (Ссылка на исходник)
Ключи в абзац (группировка по смыслу):
Ключ 5
Ключ n
....
Ключи одиночные:
Ключ 6
Ключ n
Возможные уточнения:
1. (Ссылка на исходник) - необходимо найти исходный текст для рерайта на каждый абзац
2. При избытке второстепенных ключей с одним смыслом (ВСТРЕЧАЕТСЯ РЕДКО), выделить их для отдельной статьи (если возможно), пример:
Ключ 6.0
Ключ 6.1
Ключ 6.2
=> если возможно: смотрим вордстат: Ключ 6.0, Ключ 6.1, Ключ 6.2, Ключ 6.3 , Ключ 6.4, ....
=> если не возможно: Ключ 6.0, Ключ 6.1, Ключ 6.2. , то указываем в текущей статье
По таким второстепенным "не влезающим" Ключам составлять ничего ненужно, просто сгруппировать
Сроки и цену пишите за 100 тз (на 100 статей)
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