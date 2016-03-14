Написать ТЗ для копирайтера по готовому ядру

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Закрыт3 заявки99 просмотров

Написать ТЗ для копирайтера по готовому ядру ссылками на материал для рерайта

Готовое ядро вида (на 1 статью):

Название  (предварительное).

Ключ 1

Ключ 2

Ключ 3

Ключ 4

.....

Ключ n

Составить (пример):

Сео тайтл = Ключу 4 (содержит исходное Название)

Н2: Ключ 2  (Ссылка на исходник)

Ключи в абзац (группировка по смыслу):

Ключ 1

Ключ n

Н2: Ключ 3   (Ссылка на исходник)

Ключи в абзац (группировка по смыслу):

Ключ 5

Ключ n

....

Ключи одиночные:

Ключ 6

Ключ n

Возможные уточнения:

1. (Ссылка на исходник) - необходимо найти исходный текст для рерайта на каждый абзац

2. При избытке второстепенных ключей с одним смыслом (ВСТРЕЧАЕТСЯ РЕДКО), выделить их для отдельной статьи (если возможно), пример:

Ключ 6.0

Ключ 6.1

Ключ 6.2

=> если возможно: смотрим вордстат:  Ключ 6.0, Ключ 6.1, Ключ 6.2, Ключ 6.3 , Ключ 6.4, .... 

=> если не возможно: Ключ 6.0, Ключ 6.1, Ключ 6.2.  , то указываем в текущей статье

По таким второстепенным "не влезающим" Ключам составлять ничего ненужно, просто сгруппировать

Сроки и цену пишите за 100 тз (на 100 статей)

9 лет назад
AnastaciaSm
Анастасия 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

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